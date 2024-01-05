Барбаренко Инна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барбаренко Николай
Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбаренко Александр
Отец ребёнка: Барбаренко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбаренко Анатолий
Отец ребёнка: Барбаренко Николай
Смерть
Неизвестно