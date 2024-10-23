Кадышевская Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Кадышевская) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кадышевский Димитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1875
Дочь: Грушевская (Кадышевская) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович
Бекетовка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кадышевский Феодор Васильевич
Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Кадышевская) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кадышевский Борис Васильевич
Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович
Смерть
Неизвестно