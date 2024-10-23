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Кадышевская Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Кадышевская) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кадышевский Димитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович

Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Грушевская (Кадышевская) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович

Бекетовка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кадышевский Феодор Васильевич

Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Кадышевская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кадышевский Борис Васильевич

Отец ребёнка: Кадышевский Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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