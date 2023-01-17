Болотов Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотов Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Дворяниново, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.10.1738

Дата смерти

16.10.1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Дворяниново, Заокский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1754 по 1756
Лифляндия
Место жительства
С 1757 по 1761
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
С 1761 по 1762
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1762
Дворяниново, Заокский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1774 по 1776
Киясовская волость (ныне Московская обл.)
Место жительства
С 1776 по 1796
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1796
Дворяниново, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
16.10.1833
Дворяниново, Заокский муниципальный район, Тульская область
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