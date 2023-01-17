Болотов Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1738
Дата смерти16.10.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1754 по 1756
Лифляндия
Место жительства
С 1757 по 1761
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
С 1761 по 1762
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1762
Место жительства
С 1774 по 1776
Киясовская волость (ныне Московская обл.)
Место жительства
С 1776 по 1796
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1796
Смерть
16.10.1833