Цирикидзе Рожден Рожденович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Купрашвили Елена Рожденовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1927
Сын: Цирикидзе Измаил Рожденович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1936
Сын: Цирикидзе Арсен Рожденович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1941
Сын: Цирикидзе Владимир Рожденович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чхетиани Евгения Рожденовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирикидзе Ясон Рожденович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1941
Керчь, Керчь, Республика Крым
Пропал безвести