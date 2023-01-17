Цирикидзе Рожден Рожденович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цирикидзе Рожден Рожденович

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Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Купрашвили Елена Рожденовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пластунка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Цирикидзе Измаил Рожденович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пластунка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пластунка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Цирикидзе Арсен Рожденович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пластунка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.06.1941

Сын: Цирикидзе Владимир Рожденович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пластунка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чхетиани Евгения Рожденовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пластунка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирикидзе Ясон Рожденович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пластунка, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1941
Керчь, Керчь, Республика Крым
Пропал безвести
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