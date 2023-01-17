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Доброхотова (Крунчак) Евгения Георгиевна
Доброхотова (Крунчак) Евгения Георгиевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
08.06.1946
Пол
Женский
Отец
Крунчак Георгий Владимирович
1911 г.р.
Мать
Крунчак (Бортнякова) Тамара (Тойба) Борисовна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1946
Отец:
Крунчак Георгий Владимирович
Мать:
Крунчак Тамара Борисовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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