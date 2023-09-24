Беляева Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1960
Сын: Филиппов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Филиппова Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
06.11.1967
Отец ребёнка: Филиппова Михаил Георгиевич
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)