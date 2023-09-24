Беляева Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1960

Сын: Филиппов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Филиппова Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
06.11.1967

Сын: Филиппов Олег Михайлович

Отец ребёнка: Филиппова Михаил Георгиевич

Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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