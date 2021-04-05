Краснов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1918

Дата смерти

15.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Краснов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Краснова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1942

Дочь: Ворошилова Инна Николаевна

Мать ребёнка: Краснова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1945

Дочь: Романова Римма Николаевна

Мать ребёнка: Краснова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Александра Ивановна

Смерть
15.12.1994
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