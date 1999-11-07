Королев Леонид Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Леонид Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1926

Дата смерти

12.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1953

Сын: Королев Григорий Леонидович

Мать ребёнка: Королева Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
22.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
31.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Анна Евстафьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.02.1994
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