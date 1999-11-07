Королев Леонид Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1926
Дата смерти12.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1953
Сын: Королев Григорий Леонидович
Мать ребёнка: Королева Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
22.05.1955
Рождение ребёнка
31.08.1957
Рождение ребёнка
1966
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.02.1994