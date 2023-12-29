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Селивонов Федор Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селивонов Кондрат Максимович

Мать: Селивоненко Параскева Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селивонова ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Таборище, Сумська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кравченко (Селивонова) Елисавета Федоровна

Мать ребёнка: Селивонова ?

Таборище, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Селивонова) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Селивонова ?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
До 1878
Таборище, Сумська область
В записи о браке его дочери за 1878 год указан, как «умерший».

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