Селивонов Федор Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селивонова ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кравченко (Селивонова) Елисавета Федоровна
Мать ребёнка: Селивонова ?
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Селивонова) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Селивонова ?
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
До 1878
В записи о браке его дочери за 1878 год указан, как «умерший».