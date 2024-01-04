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Плотников Аполлоний Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1854

Дата смерти

03.11.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1854

Отец: Плотников Василий Иоаннов

Мать: Плотникова Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Плотников Лев Аполлонович

Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Параскева Аполлоновна

Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Плотников Всеволод Аполлонович

Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Плотников Семен Аполлонович

Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Аполлоновна

Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Аполлоновна

Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Аполлоновна

Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
03.11.1917
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