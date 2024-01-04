Плотников Аполлоний Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1854
Дата смерти03.11.1917
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1854
Рождение ребёнка
1883
Сын: Плотников Лев Аполлонович
Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Параскева Аполлоновна
Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Плотников Всеволод Аполлонович
Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Плотников Семен Аполлонович
Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Аполлоновна
Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Аполлоновна
Мать ребёнка: Плотникова Любовь Федотовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
03.11.1917