(Рогозина) Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Иван

Место жительства
Неизвестно
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Рогозин Степан

Отец ребёнка: Рогозин Иван

Рождение ребёнка
1795

Сын: Рогозин Прохор

Отец ребёнка: Рогозин Иван

Смерть
Неизвестно

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