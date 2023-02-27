(Рогозина) Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Иван
Место жительства
Неизвестно
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рогозин Степан
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рогозин Прохор
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Смерть
Неизвестно