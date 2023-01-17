Иосиф Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Игнат Максимов
Мать: Анна Сергеева
Бракосочетание
08.01.1906
Жена: Давыдова Екатерина
Рождение ребёнка
Около ?.10.1908 ст.
Сын: Ситников Федор
Мать ребёнка: Давыдова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Василий
Мать ребёнка: Давыдова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давыдова Екатерина
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно