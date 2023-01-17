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Иосиф Игнатов

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Место рождения

Логвиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Игнат Максимов

Мать: Анна Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
08.01.1906

Жена: Давыдова Екатерина

Рождение ребёнка
Около ?.10.1908 ст.

Сын: Ситников Федор

Мать ребёнка: Давыдова Екатерина

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Василий

Мать ребёнка: Давыдова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Александр ??

Мать ребёнка: Давыдова Екатерина

Тула, Тульский уезд, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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