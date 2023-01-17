Щеглова (Дорофеева) Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1881
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.05.1884
Дочь: Феодосья Николаева
Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.07.1886
Дочь: Марья Николаева
Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1890
Сын: Щеглов Георгий
Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.11.1892
Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно