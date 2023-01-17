Щеглова (Дорофеева) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Дорофеева) Евдокия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1881

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.05.1884

Дочь: Феодосья Николаева

Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.07.1886

Дочь: Марья Николаева

Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1890

Сын: Щеглов Георгий

Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.11.1892

Сын: Щеглов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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