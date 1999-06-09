Антропов Владимир Павлович
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения13.03.1941
Дата смерти09.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1941
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1964
Сын: Антропов Павел Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.1999