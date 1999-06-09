Антропов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропов Владимир Павлович

Антропов Владимир Павлович

Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

13.03.1941

Дата смерти

09.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1941

Отец: не указан

Мать: Антропова (Зубрина) Аграпена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1964

Сын: Антропов Павел Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.