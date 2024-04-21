Ганиев Равгат Гумарович
Место рожденияселение Альметьево, Альметьевского ТАССР
Дата рождения28.11.1932
Дата смерти24.12.1977
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932
Отец: Ганиев Гумар Газисович
Мать: Ганиева Гульсун
Рождение ребёнка
17.01.1958
Рождение ребёнка
08.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганиева (Миннегулова) Карима Хазеевна/ Хажи кызы
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.12.1977