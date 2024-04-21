Ганиев Равгат Гумарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаниев Равгат Гумарович

Ганиев Равгат Гумарович

Место рождения

селение Альметьево, Альметьевского ТАССР

Дата рождения

28.11.1932

Дата смерти

24.12.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932

Отец: Ганиев Гумар Газисович

Мать: Ганиева Гульсун

Рождение ребёнка
17.01.1958

Сын: Ганиев Юлдаш Рафкатович / Рафкат улы

Мать ребёнка: Ганиева (Миннегулова) Карима Хазеевна/ Хажи кызы

Рождение ребёнка
08.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганиева (Миннегулова) Карима Хазеевна/ Хажи кызы

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.12.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.