Лобанов Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лубягин Обший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Лобанова Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
18.02.1909
Сын: Лобанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Лобанова Феодосия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1909