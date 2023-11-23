Иван Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иоаннова
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Златоустовской церкви | Иоанн Иванович (ок. 1745 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Великого Ярославского уезда. Жена его Марфа Гавриловна (1745-?)1 , дочь священн... Показать все
Смерть
Неизвестно