Иван Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иоаннова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Златоустовской церкви | Иоанн Иванович (ок. 1745 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Великого Ярославского уезда. Жена его Марфа Гавриловна (1745-?)1 , дочь священн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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