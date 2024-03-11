Масалова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалова Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Масалов Федор Афанасьевич

Мать: Масалова Фиона Семёновна

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