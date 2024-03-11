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Масалова Анастасия Федоровна
Масалова Анастасия Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Пол
Женский
Отец
Масалов Федор Афанасьевич
1782 г.р.
Мать
Масалова Фиона Семёновна
Около 1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Масалов Федор Афанасьевич
Мать:
Масалова Фиона Семёновна
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