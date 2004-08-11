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Крутилин Петр Алексеевич
Крутилин Петр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.2004
Пол
Мужской
Отец
Крутилин Алексей Алексеевич
1973 г.р.
Мать
Крутилина (Самсоновв) Ольга Петровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2004
Отец:
Крутилин Алексей Алексеевич
Мать:
Крутилина Ольга Петровна
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