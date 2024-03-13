Зейдина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗейдина Марфа

Зейдина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зейдина) Нина Лавровна

Отец ребёнка: Зейдин Лавр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейдин Иван Лаврович

Отец ребёнка: Зейдин Лавр

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зейдин Евлампий Лаврович

Отец ребёнка: Зейдин Лавр

Надейковичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Зейдин Константин Лаврович

Отец ребёнка: Зейдин Лавр

Дубовица, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1930

Дочь: Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна

Отец ребёнка: Зейдин Лавр

Смерть
11.06.1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.