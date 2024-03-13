Зейдина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.06.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зейдина) Нина Лавровна
Отец ребёнка: Зейдин Лавр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зейдин Иван Лаврович
Отец ребёнка: Зейдин Лавр
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Зейдин Лавр
Надейковичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1914
Сын: Зейдин Константин Лаврович
Отец ребёнка: Зейдин Лавр
Дубовица, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1930
Дочь: Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна
Отец ребёнка: Зейдин Лавр
Смерть
11.06.1944