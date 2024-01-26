Галынская (Семенова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галынская (Семенова) Ольга Александровна

Место рождения

Ухта, Ухта, Республика Коми

Дата рождения

01.12.1980

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1980

Отец: Семенов Александр Владимирович

Мать: Семенова (Семенова) Людмила Николаевна

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галынский Георгий Витальевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галынский Георгий Витальевич

Москва, город федерального значения Москва

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