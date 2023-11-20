Дудина (Бурмантова) Светлана
Место рождения
Дата рождения26.11.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
С 01.09.1965 по 25.05.1973
Образование
С 01.09.1973 по 25.05.1975
школа №30
Образование
С 1975 по 1977
Рождение ребёнка
13.09.1981
Сын: Дудин Максим Владимирович
Отец ребёнка: Дудин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
23.08.1985
Сын: Дудин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Дудин Владимир Петрович