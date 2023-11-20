Дудина (Бурмантова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина (Бурмантова) Светлана

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

26.11.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Владимир Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
С 01.09.1965 по 25.05.1973
Образование
С 01.09.1973 по 25.05.1975
школа №30
Образование
С 1975 по 1977
Рождение ребёнка
13.09.1981

Сын: Дудин Максим Владимирович

Отец ребёнка: Дудин Владимир Петрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1985

Сын: Дудин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Дудин Владимир Петрович

Киров, город Киров, Кировская область

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