(Федорова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федорова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Мережин Федор Артемьев

Мать: Дарья

Смерть
После 1864
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