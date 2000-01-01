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(Федорова) Анна
(Федорова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1805
Дата смерти
После 1864
Пол
Женский
Отец
Мережин Федор Артемьев
Мать
(Степанова) Дарья
Около 1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец:
Мережин Федор Артемьев
Мать:
Дарья
Смерть
После 1864
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