Куприян Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприян Ильич

Куприян Ильич

avatar

Место рождения

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Жена

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1830 г.р.

Дети

Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1866 г.р.
Вычислено 1869 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: Илья Иванович

Мать: Устинья Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Дочь: Пелагея Куприяновна

Мать ребёнка: ?

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Параскева Куприяновна

Мать ребёнка: ?

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close