Куприян Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: Илья Иванович
Мать: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Дочь: Пелагея Куприяновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Параскева Куприяновна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гавриловна
Смерть
Неизвестно