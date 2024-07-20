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Иванов Николай Васильевич

Место рождения

Выгонощи

Дата рождения

11.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1954

Отец: Иванов Василий Софронович

Мать: Иванова Нина Иосифовна

Выгонощи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
22.07.1977

Сын: Иванов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Любовь Анатольевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1985

Дочь: Юровских Марина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Любовь Анатольевна

Минск, Минск

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