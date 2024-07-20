Иванов Николай Васильевич
Место рожденияВыгонощи
Дата рождения11.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1954
Отец: Иванов Василий Софронович
Мать: Иванова Нина Иосифовна
Выгонощи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1977
Мать ребёнка: Иванова Любовь Анатольевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1985
Дочь: Юровских Марина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Любовь Анатольевна
Минск, Минск