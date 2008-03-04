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Хруев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1927

Дочь: Мусатова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
21.03.1935

Сын: Хруев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Альбина Ивановна

Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
1942

Сын: Хруев Николай Иванович

Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хруев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудакина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хруева Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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