Хруев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1927
Дочь: Мусатова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
21.03.1935
Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Альбина Ивановна
Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудакина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Хруева Татьяна Ильинична
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хруева Татьяна Ильинична
Смерть
Неизвестно