Ананьева (Жерлова) Лукерья (Гликерья) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Жерлова) Лукерья (Гликерья) Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1896

Сын: Ананьев Никита Филиппович

Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович

Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Ананьев Прокопий Филлипович

Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болгова Аксинья Филипповна

Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Степан Филиппович

Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Филипп Семенович

Смерть
Неизвестно
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