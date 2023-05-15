Ананьева (Жерлова) Лукерья (Гликерья) Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1896
Сын: Ананьев Никита Филиппович
Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Ананьев Прокопий Филлипович
Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болгова Аксинья Филипповна
Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Степан Филиппович
Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Ананьев Филипп Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно