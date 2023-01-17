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Губская Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Губская Матрёна Трофимовна

Отец ребёнка: Губский Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Губский Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Губский Трофим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губский Трофим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Яков Трофимович

Отец ребёнка: Губский Трофим Петрович

Смерть
1955
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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