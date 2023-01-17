Губская Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Губская Матрёна Трофимовна
Отец ребёнка: Губский Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Губский Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Губский Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губский Трофим Петрович
Смерть
1955
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край