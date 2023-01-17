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Беляева Марфа Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Марфе 54 года Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Гаврило Федоров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии.Девятая ревизия. Марфе 54 года, Гавриле 62 года.И их ... Показать все
Смерть
После 1850
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
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