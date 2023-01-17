Беляева Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Марфе 54 года Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
Бракосочетание
Неизвестно
Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии.Девятая ревизия. Марфе 54 года, Гавриле 62 года.И их ... Показать все
Смерть
После 1850