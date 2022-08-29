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Коротина ВАРВАРА ЮРЬЕВНА
Коротина ВАРВАРА ЮРЬЕВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.2022
Пол
Женский
Отец
Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
1985 г.р.
Мать
Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2022
Отец:
Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать:
Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
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