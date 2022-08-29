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Коротина ВАРВАРА ЮРЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2022

Отец: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

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