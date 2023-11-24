Лемдяева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемдяева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемдяев Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лемдяев Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Лемдяев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Лемдяев Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Лемдяев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Лемдяева) Праскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Лемдяева) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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