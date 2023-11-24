Лемдяева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лемдяев Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лемдяев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Лемдяев Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Лемдяева) Праскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Лемдяева) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Лемдяев Тимофей Яковлевич
Смерть
Неизвестно