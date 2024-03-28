Терещенко Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.
2021 г.р.

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Андрей Олегович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.10.2014

Сын: Терещенко Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Терещенко Андрей Олегович

Рождение ребёнка
15.10.2021

Дочь: Терещенко Дарина Андреевна

Отец ребёнка: Терещенко Андрей Олегович

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