Терещенко Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терещенко Андрей Олегович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.10.2014
Сын: Терещенко Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Терещенко Андрей Олегович
Рождение ребёнка
15.10.2021
Дочь: Терещенко Дарина Андреевна
Отец ребёнка: Терещенко Андрей Олегович