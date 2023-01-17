Батов Корнил Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатов Корнил Захарович

Батов Корнил Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Батов Климант Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Лекмартово, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Батов Петр Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Лекмартово, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Батова Гликерия Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Лекмартово, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close