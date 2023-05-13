Алексеева (Якобсон) СОФЬЯ ВИЛЬГЕЛЬМИНА ХРИСТОФОРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти20.02.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Алексеев ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Алексеев АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Алексеев ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
Смерть
20.02.1911