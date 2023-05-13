Алексеева (Якобсон) СОФЬЯ ВИЛЬГЕЛЬМИНА ХРИСТОФОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Якобсон) СОФЬЯ ВИЛЬГЕЛЬМИНА ХРИСТОФОРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

20.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Алексеев ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Алексеев АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Алексеев ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

Смерть
20.02.1911

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