Гусарова Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаров Петр Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаров Петр Михайлович

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