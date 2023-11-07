Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744 ст.
Дата смерти1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрожжина Елена Фетисовна
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: (Дрожжина) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: (Фролова) Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: (Фролова) Домна Тимофеевна
Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна
Рождение ребёнка
С 1771 по 1772 ст.
Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна
Рождение ребёнка
С 1774 по 1775 ст.
Сын: Фролов Евдоким Тимофеевич
Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Фролова) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна
Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.
Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна
Рождение ребёнка
С 1783 по 1784 ст.
Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна
Смерть
1812 ст.