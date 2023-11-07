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Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: Дрожжин Лаврентий Никитович

Мать: Дрожжина Матрена Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрожжина Елена Фетисовна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: (Дрожжина) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна

Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: (Фролова) Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: (Фролова) Домна Тимофеевна

Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна

Рождение ребёнка
С 1771 по 1772 ст.

Сын: Фролов Макей Тимофеевич

Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна

Рождение ребёнка
С 1774 по 1775 ст.

Сын: Фролов Евдоким Тимофеевич

Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Фролова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна

Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.

Сын: Фролов Никон Тимофеевич

Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна

Рождение ребёнка
С 1783 по 1784 ст.

Сын: Фролов Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Дрожжина Елена Фетисовна

Смерть
1812 ст.

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