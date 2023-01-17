Верховской Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1907
Дата смерти04.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907
Место жительства
С 1920 по 1921
г. Стамбул, Турция
Место жительства
С 1921
г. Прага, Чехословакия
Место жительства
С 1952 по 1986
г. Нью-Йорк, США
Смерть
04.08.1986
Бронксвилл, штат Нью-Йорк, США