Верховской Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховской Сергей Сергеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

05.07.1907

Дата смерти

04.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1907
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1920 по 1921
г. Стамбул, Турция
Место жительства
С 1921
г. Прага, Чехословакия
Место жительства
С 1952 по 1986
г. Нью-Йорк, США
Смерть
04.08.1986
Бронксвилл, штат Нью-Йорк, США
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