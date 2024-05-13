Субботина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1915
Дочь: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна
Отец ребёнка: Субботин Андриян
Бартенево, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Журавлева (Субботина) Нина Андрияновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно