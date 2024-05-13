Субботина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1915

Дочь: Девочкина (Субботина) Таисия Андрияновна

Отец ребёнка: Субботин Андриян

Бартенево, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Журавлева (Субботина) Нина Андрияновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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