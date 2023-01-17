Денькова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денькова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1895

Дочь: Авгинья Мамоновна

Отец ребёнка: Деньков Мамон Никитович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Гаврикова Домна Мамоновна

Отец ребёнка: Деньков Мамон Никитович

Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деньков Мамон Никитович

Смерть
Неизвестно
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