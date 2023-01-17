Денькова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1895
Дочь: Авгинья Мамоновна
Отец ребёнка: Деньков Мамон Никитович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Гаврикова Домна Мамоновна
Отец ребёнка: Деньков Мамон Никитович
Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно