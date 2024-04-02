Сидорова (Костина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костин Иван
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Мария Федотовна
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Ганна Федотовна
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно