Сидорова (Костина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорова (Костина) Мария Ивановна

Сидорова (Костина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сидоров Иван Федотович

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Мария Федотовна

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Ганна Федотовна

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Федот Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close