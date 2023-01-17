Бошняк Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бошняк Николай Константинович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

15.09.1830

Дата смерти

27.12.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1830
Костромская губерния
Место жительства
С 1842
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1851
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
С 1865 по 1899
г. Монца, Италия
Смерть
27.12.1899
г. Монца, Италия
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