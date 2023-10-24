Шмачилин Самсон Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмачилин Самсон Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

09.02.1806

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Шмачилин Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Шмачилин Ефим Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шмачилин Селиван Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.02.1806
Метрическая книга Романовской церкви за 1806 г. https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=5&p=/media/mihailo/Russian_Empire/Lipetsk/MK.Romanovo/(1806).GALO.F.114.O.2.D396/
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