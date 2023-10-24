Шмачилин Самсон Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти09.02.1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Шмачилин Лукьян
Рождение ребёнка
1765
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шмачилин Селиван Самсонович
Смерть
09.02.1806
Метрическая книга Романовской церкви за 1806 г. https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=5&p=/media/mihailo/Russian_Empire/Lipetsk/MK.Romanovo/(1806).GALO.F.114.O.2.D396/