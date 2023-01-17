Тенетов Иоанн Спиридонов
Место рождения
Дата рождения10.09.1876
Дата смерти06.10.1876
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1876
Крещение
14.09.1876
Воспреемники - того ж села крестьянин Иван Антонов Беляков и онаго ж села крестьянская девица Степанида Косьмина Тенетова | Казанская церковь
Смерть
06.10.1876
Причина смерти: от слабости
Похороны
08.10.1876
на отведенном кладбище при Казанской церкви