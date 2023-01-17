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Тенетов Иоанн Спиридонов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.09.1876

Дата смерти

06.10.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1876

Отец: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Мать: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.09.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники - того ж села крестьянин Иван Антонов Беляков и онаго ж села крестьянская девица Степанида Косьмина Тенетова | Казанская церковь
Смерть
06.10.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
08.10.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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