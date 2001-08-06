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Гаспаров Сергей Израэльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1939

Дата смерти

06.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939

Отец: Гаспаров Израль

Мать: Гаспарова Ксения

Рождение ребёнка
15.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаспарова Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаспарова Надежда Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаспарова Надежда Афанасьевна

Смерть
06.08.2001
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