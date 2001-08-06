Гаспаров Сергей Израэльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1939
Дата смерти06.08.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939
Отец: Гаспаров Израль
Мать: Гаспарова Ксения
Рождение ребёнка
15.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаспарова Надежда Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаспарова Надежда Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.2001