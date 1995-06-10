Jackman Robert Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jackman Robert Paul

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Место рождения

Boston, USA

Дата рождения

16.12.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Boston, USA
Бракосочетание
09.01.1994

Жена: Jackman Julia Catherine

Рождение ребёнка
10.06.1995

Дочь: Jackman Rowan Isabella

Мать ребёнка: Jackman Julia Catherine

Рождение ребёнка
11.03.1998

Сын: Jackman Rylan Gareth

Мать ребёнка: Jackman Julia Catherine

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