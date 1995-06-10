Jackman Robert Paul
Место рожденияBoston, USA
Дата рождения16.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Boston, USA
Бракосочетание
09.01.1994
Жена: Jackman Julia Catherine
Рождение ребёнка
10.06.1995
Дочь: Jackman Rowan Isabella
Мать ребёнка: Jackman Julia Catherine
Рождение ребёнка
11.03.1998
Сын: Jackman Rylan Gareth
Мать ребёнка: Jackman Julia Catherine