Голополосова Агрофена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голополосова Агрофена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1937

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароварова (Голополосова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Голополосов Михаил Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голополосов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Голополосов Михаил Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1935

Сын: Голополосов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Голополосов Михаил Антонович

Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1937

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