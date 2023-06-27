Голополосова Агрофена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1937
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароварова (Голополосова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Голополосов Михаил Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голополосов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Голополосов Михаил Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1935
Сын: Голополосов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Голополосов Михаил Антонович
Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1937