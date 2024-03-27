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Прусакова (1-Я Жена) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Петр

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прусакова) Анисья

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Иван

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Павел

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

Бракосочетание
1880

Муж: Прусаков Дмитрий

В деревнях женились рано, в 18-19 лет, думаю Дмитрий первый раз женился примерно в 1879-80гг.
Смерть
1903

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