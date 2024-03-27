Прусакова (1-Я Жена) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Петр
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прусакова) Анисья
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Иван
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Павел
Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий
Бракосочетание
1880
Муж: Прусаков Дмитрий
В деревнях женились рано, в 18-19 лет, думаю Дмитрий первый раз женился примерно в 1879-80гг.
Смерть
1903