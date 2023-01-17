Клодт фон Юргенсбург Петр Карлович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти20.11.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
20.11.1867
мыза Халала Выборгского уезда, Финляндия (ныне - Выборгский район, Ленинградская область)