Клодт фон Юргенсбург Петр Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клодт фон Юргенсбург Петр Карлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

20.11.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
20.11.1867
мыза Халала Выборгского уезда, Финляндия (ныне - Выборгский район, Ленинградская область)
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