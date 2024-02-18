Пирогов Сила (Селиверст) Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Сила (Селиверст) Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Пирогов Никифор Федорович

Мать: не указана

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Марфа Афанасьевна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Пирогов Петр Силович

Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Пирогова Настасья (Анастасия) Силовна

Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пирогова Окулина Силовна

Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пирогов Степан Силович

Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Пирогов Тимофей Силович

Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Пирогова Минодора Силовна

Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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