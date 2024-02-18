Пирогов Сила (Селиверст) Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1765
Отец: Пирогов Никифор Федорович
Мать: не указана
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Бракосочетание
Неизвестно
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пирогов Петр Силович
Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Пирогова Настасья (Анастасия) Силовна
Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пирогова Окулина Силовна
Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Пирогова Минодора Силовна
Мать ребёнка: Пирогова Марфа Афанасьевна
Смерть
Неизвестно