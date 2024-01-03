Шевкопляс Николай Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Шевкопляс Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шевкопляс Людмила Яковлевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Шевкопляс Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шевкопляс Людмила Яковлевна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Шевкопляс Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шевкопляс Людмила Яковлевна
Смерть
Неизвестно