Шевкопляс Николай Лаврентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевкопляс Николай Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевкопляс Лаврентий Никитич

Мать: Шевкопляс Ефросинья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевкопляс Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Шевкопляс Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шевкопляс Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Шевкопляс Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шевкопляс Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Шевкопляс Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шевкопляс Людмила Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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